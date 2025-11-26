Atletico Madrid-Inter | finale intenso i nerazzurri provano a colpire in contropiede | Live 1-1
Champions League, la squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
#AtleticoMadrid 1-1 #Inter : Piotr Zielinski! #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions League: dopo i primi 45' Atletico Madrid-Inter 1-0 e Eintracht-Atalanta 0-0, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-quinta- - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Atletico Madrid-Inter 1-1 Champions 2025/2026: Thuram sfiora il gol di testa - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: pareggia Zielinski, risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. tuttosport.com scrive
Atletico Madrid-Inter 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive