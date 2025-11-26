Atletico Madrid-Inter è la partitissima del mercoledì di Champions

Gqitalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Nuovo appuntamento di Champions League per l'Inter, che oggi alle 21 incontra l'Atletico Madrid. E da qui in poi il cammino in Europa per i nerazzurri si fa in salita, visto che dopo quattro gare decisamente abbordabili (non a caso l'Inter ha ottenuto quattro vittorie su quattro contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty) nella seconda parte di questa fase i vice campioni d'Europa si troveranno ad affrontare avversarie di ben altro livello: dopo l'Atletico Madrid, infatti, ci saranno Liverpool, Arsenal e Dortmund. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

atletico madrid inter 232 la partitissima del mercoled236 di champions

© Gqitalia.it - Atletico Madrid-Inter è la partitissima del mercoledì di Champions

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

atletico madrid inter 232Dove vedere Atletico Madrid-Inter stasera (anche gratis) in streaming, la partitissima del mercoledì di Champions League - Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Riporta gqitalia.it

atletico madrid inter 232Atletico Madrid-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... Si legge su sport.sky.it

atletico madrid inter 232Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League, formazioni e dove vederla: Chivu cambia rispetto al derby, le formazioni - Inter &#232; visibile anche in live streaming ma sempre e ancora solamente per gli abbonati Prime. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter 232