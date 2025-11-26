Atletico Madrid Inter dubbi sul vantaggio dei Colchoneros | ecco cosa è successo e perché i nerazzurri hanno protestato
Atletico Madrid Inter, il gol del vantaggio sta facendo molto discutere. Il tocco con il braccio di Baena era punibile? Ecco le ultime La sfida di Champions League tra Atletico Madrid Inter si è accesa sin dai primi minuti grazie a un episodio destinato a far discutere ancora a lungo. I colchoneros hanno infatti trovato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
#AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions League: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 12': Letexier torna in campo e convalida la rete di Julian Alvarez - Letexier convalida la rete, Atletico Madrid in vantaggio. Si legge su msn.com
Atletico-Inter, Chivu: "Mai avuto dubbi sulla formazione! Ce la giochiamo" | OneFootball - Non il più facile degli impegni questa sera, visto che i nerazzurri fanno visita all'Atletico Madrid ... Scrive onefootball.com
LIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 37': altra caduta facile di Simeone dopo contatto con Bastoni, Letexier fa proseguire - Stavolta Simeone il fallo lo prende, però Lautaro va a protestare apertamente reclamando un giallo per il ... Si legge su fcinternews.it