Atletico Madrid Inter dove vederla su Sky o Amazon?

Atletico Madrid Inter dove vederla. Dopo la sconfitta nel Derby di Milano, l’ Inter è pronta a voltare pagina e a concentrarsi sulla Champions League. Oggi, mercoledì 26 novembre – alle ore 21:00, i nerazzurri affronteranno l’ Atletico Madrid nella quinta giornata della fase a gironi. Una sfida di grande importanza che potrebbe risultare decisiva per il cammino verso gli ottavi, con la squadra di Chivu chiamata a riscattare la prestazione del Derby e a conquistare punti fondamentali in trasferta. L’incontro si giocherà allo Stadio Metropolitano di Madrid, casa dell’ Atletico, una squadra esperta e abituata a partite di alto livello europeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it