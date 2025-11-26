Atletico Madrid-Inter | Dimarco vicino al pari poi ammonito | Diretta 1-0?Proteste nerazzurre sul gol
Champions League, la squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
News recenti che potrebbero piacerti
Barella off the crossbar! #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions League: dopo i primi 45' Atletico Madrid-Inter 1-0 e Eintracht-Atalanta 0-0, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-quinta- - facebook.com Vai su Facebook
Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: Simeone avanti, risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Segnala tuttosport.com
Gol dopo revisione al VAR: Inter sotto 1-0 al 45' contro l'Atletico Madrid - Al Metropolitano si respira l’atmosfera delle grandi occasioni, con l’ Atletico Madrid che chiude il primo tempo in vantaggio per 1- Scrive tuttonapoli.net
Champions: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti - 2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. Si legge su msn.com