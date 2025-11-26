Atletico Madrid-Inter | Dimarco vicino al pari poi ammonito | Diretta 1-0?Proteste nerazzurre sul gol

Champions League, la squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

atletico madrid inter dimarcoAtletico Madrid-Inter, diretta Champions League: Simeone avanti, risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Segnala tuttosport.com

atletico madrid inter dimarcoGol dopo revisione al VAR: Inter sotto 1-0 al 45' contro l'Atletico Madrid - Al Metropolitano si respira l’atmosfera delle grandi occasioni, con l’ Atletico Madrid che chiude il primo tempo in vantaggio per 1- Scrive tuttonapoli.net

atletico madrid inter dimarcoChampions: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti - 2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. Si legge su msn.com

