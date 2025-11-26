Atletico Madrid-Inter | Dimarco vicino al pari poi ammonito | Diretta 1-0?Alvarez gol decisiva la Var

Champions League, la squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

atletico madrid inter dimarcoLIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 45' + 1: Dimarco ha una buona chance per il pari, poi viene ammonito - Bella palla di Barrios in profondità sulla quale Alvarez non ... Si legge su fcinternews.it

atletico madrid inter dimarcoAtletico Madrid-Inter 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

atletico madrid inter dimarcoLIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 37': altra caduta facile di Simeone dopo contatto con Bastoni, Letexier fa proseguire - Stavolta Simeone il fallo lo prende, però Lautaro va a protestare apertamente reclamando un giallo per il ... fcinternews.it scrive

