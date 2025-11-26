Atletico Madrid-Inter di Champions League | Chivu punta in attacco su Lautaro e Bonny | Diretta 0-0

La squadra di Chivu, a punteggio pieno, a caccia di un risultato utile contro la formazione di Simeone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Atletico Madrid-Inter di Champions League: Chivu punta in attacco su Lautaro e Bonny | Diretta 0-0

News recenti che potrebbero piacerti

Champions League: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Atletico Madrid-Inter, formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... Lo riporta tuttosport.com

Atletico Madrid-Inter diretta Champions League: segui la sfida tra Chivu e Simeone LIVE - L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i ... Da corrieredellosport.it

Atletico Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, formazioni ufficiali - I nerazzurri di Chivu fanno visita ai colchoneros nel quinto turno della fase campionato. Secondo tuttosport.com