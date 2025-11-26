Atletico Madrid-Inter | beffa per i nerazzurri Gimenez segna al 93' e manda ko Chivu | Finale 2-1
Champions League, gli uomini di Simeone vincono con un colpo di testa nel recupero dopo le reti di Alvarez e Zielinski. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
L'Atletico Madrid passa in vantaggio sull'Inter con Julian Alvarez, dopo una lunga revisione al VAR per un ipotetico tocco di mano di Alex Baena Noi ancora non riusciamo a capire se la tocchi con la mano o no #AtleticoInter #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
#AtleticoMadrid 2-1 #Inter : Gimenez #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Atletico Madrid-Inter 2-1, gol e highlights: Gimenez beffa i nerazzurri al 93' - Cross di Nico Gonzalez che spiove in area, Akanji la mette in angolo per non correre ... Da sport.sky.it
Pagelle di Atletico Madrid-Inter 2-1: Zielinski risponde ad Alvarez, poi spunta Gimenez. Lautaro non incide - 1: Alvarez segna tra mille dubbi, Zielinski trova il pareggio nella ripresa. Si legge su sport.virgilio.it
Inter beffata dall'Atletico Madrid: ancora un ko contro una big per Chivu - 1 dall’ Atletico Madrid nei minuti finali di una partita intensa e combattuta. Da tuttonapoli.net