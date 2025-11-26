Atletico Madrid-Inter annullato e poi convalidato il gol di Alvarez Cos’è successo

(Adnkronos) – Atletico Madrid in vantaggio contro l'Inter al Wanda Metropolitano, nella partita di Champions League di oggi mercoledì 26 novembre. Gli spagnoli sono andati avanti dopo una decina di minuti grazie al gol di rapina di Julian Alvarez, finito presto sotto lente di ingrandimento per un episodio dubbio. L'arbitro Letexier aveva annullato inizialmente il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche questi approfondimenti

Champions League: in campo Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta, orobici a caccia di punti contro i tedeschi Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Gol annullato e poi dato con la Var a Julian Alvarez in Atletico Madrid-Inter: cosa è successo - Proteste prima degli spagnoli e poi dei nerazzurri per la rete che ha sbloccato la partita al Metropolitano Primo episodio dubbio già al 9’ nella gara tra Atletico Madrid e Inter, valida per la quinta ... Segnala corriere.it

Var, Chivu e Calhanoglu: è bufera durante Atletico Madrid-Inter - Inter è bufera tra Var Letexier Chivu e Calhanoglu: ecco cosa è successo dopo il gol di Julian Alvarez ... calciomercato.it scrive

Atletico Madrid-Inter, scoppia la polemica: nerazzurri infuriati! - Inter: a far infuriare i nerazzurri è stato il gol dei padroni di casa. Segnala spaziointer.it