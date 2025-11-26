Atletico Madrid-Inter 2-1 Zielinski non basta | Gimenez gela i nerazzurri
La Champions League entra sempre di più nella sua fase calda e per l’Inter è tempo di fare sul serio. Dopo aver raccolto 12 punti nelle prime 4 giornate, i nerazzurri vogliono mettere una seria ipoteca sul passaggio diretto del turno. Per farlo, però, diventa necessario battere l’Atletico Madrid, gara in programma oggi mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Metropolitano. Un match estremamente delicato, contro una squadra sempre difficile da battere sul suo campo in ambito internazionale. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti. 3 minuti fa 26 Novembre 2025 22:56 10:56 pm 95? – Finisce qui, Atletico Madrid batte 2-1 l’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
L'Atletico Madrid passa in vantaggio sull'Inter con Julian Alvarez, dopo una lunga revisione al VAR per un ipotetico tocco di mano di Alex Baena Noi ancora non riusciamo a capire se la tocchi con la mano o no #AtleticoInter #ChampionsLeague - facebook.com Vai su Facebook
#AtleticoMadrid 2-1 #Inter : Gimenez #AtletiInter #AtleticoMadridInter #Calcio #UCL Vai su X
Champions: ko dell'Inter a Madrid 2-1, dilaga l'Atalanta a Francoforte 3-0 - Avanti i biancorossi al 9' con Alvarez, pareggiano nel secondo tempo i nerazzurri con Zielinski al 54'. Come scrive gazzettadiparma.it
Atletico Madrid-Inter 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Mercoledì 26 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net
Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1, Eintracht-Atalanta 0-3. LIVE - Dopo le vittorie di Napoli e Juventus di ieri, prosegue il percorso delle squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale: gli uomini di Chivu sono di scena a Madrid contro ... tg24.sky.it scrive