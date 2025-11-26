Atletico Madrid-Inter 1-0 LIVE | gol di Alvarez

Forzainter.eu | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Champions League entra sempre di più nella sua fase calda e per l’Inter è tempo di fare sul serio. Dopo aver raccolto 12 punti nelle prime 4 giornate, i nerazzurri vogliono mettere una seria ipoteca sul passaggio diretto del turno. Per farlo, però, diventa necessario battere l’Atletico Madrid, gara in programma oggi mercoledì 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Metropolitano. Un match estremamente delicato, contro una squadra sempre difficile da battere sul suo campo in ambito internazionale. Seguite insieme alla redazione di ForzaInter.eu la cronaca testuale dei 90? minuti. Pochi secondi fa 26 Novembre 2025 21:20 9:20 pm. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

atletico madrid inter 1 0 live gol di alvarez

© Forzainter.eu - Atletico Madrid-Inter 1-0 LIVE: gol di Alvarez

Scopri altri approfondimenti

atletico madrid inter 1Atletico Madrid-Inter, formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i Colchoneros di Diego Pablo Simeone nel quinto turno della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie ... Lo riporta tuttosport.com

atletico madrid inter 1LIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 12': Letexier torna in campo e convalida la rete di Julian Alvarez - Letexier convalida la rete, Atletico Madrid in vantaggio. fcinternews.it scrive

atletico madrid inter 1Pagina 1 | Dove vedere Atletico Madrid-Inter in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Champions League della squadra di Chivu: le possibili scelte dei due allenatori ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atletico Madrid Inter 1