Atletico Inter formazioni ufficiali | Chivu stravolte tutto Ancora bocciato Luis Henrique

L’Inter riparte subito dopo la sconfitta nel derby e questa sera, alle 21:00, scende in campo al Metropolitano per affrontare l’ Atletico Madrid nella quinta giornata della league phase di Champions League. Contro l’ex nerazzurro Diego Simeone, la squadra di Cristian Chivu vuole proseguire il percorso europeo finora immacolato: quattro vittorie nelle prime quattro gare contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat. Inter rivoluzionata: fuori Thuram, c’è Bonny con Lautaro. Rispetto al derby, Chivu cambia volto alla squadra. In difesa rientra Bisseck dal 1’, mentre a centrocampo Zielinski supera Sucic nel ballottaggio prepartita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

