Atletico-Inter è anche Lautato contro Julian per la prima volta avversari
2025-11-26 12:53:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: I due calciatori argentini, compagni in nazionale, sono diventati grandi amici e il destino avrebbe potuti unirli anche in nerazzurro Rivali per una maglia da titolare in nazionale nel Mondiale vinto dall’Argentina, poi il loro rapporto è migliorato, probabilmente entrambi hanno fatto un passo verso l’altro e hanno imparato a gestire la competizione nel modo più sano possibile. Oggi i due hanno un rapporto molto familiare, tanto che anche le mogli si frequentano. Lautaro Martinez e Julian Alvarez hanno entrambi scritto “bomber” alla voce professione sulla carta d’identità e stasera si sfideranno al Metropolitano, questa volte con due maglie diverse, uno per Diego Simeone, l’altro per Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
