Atalanta Under 19 che beffa a Francoforte | l’Eintracht vince 3-2 al 90?

Francoforte. L’ Atalanta incassa la sua terza sconfitta in Youth League: i bergamaschi perdono 3-2 sul campo dell’ Eintracht Francoforte e rimangono fermi a quota 4 punti dopo cinque giornate di League Phase. Una sconfitta dal sapore di beffa perché i nerazzurri erano riusciti a rimontare per ben due volte la formazione tedesca, prima di incassare la terza rete proprio allo scoccare del novantesimo. Il match si è sbloccato poco prima della mezz’ora: clamoroso errore in alleggerimento di Maffessoli che regala il pallone a Souza, bravo a sua volta ad appoggiare per l’accorrente Staff che supera Anelli con un piazzato sul quale il portiere orobico non può nulla. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta Under 19, che beffa a Francoforte: l’Eintracht vince 3-2 al 90' - I nerazzurri rimontano due volte i tedeschi grazie al rigore di Baldo e al guizzo Mouisse, ma Staff è inarrestabile e con una tripletta infligge la terza sconfitta alla squadra di Bosi ... Lo riporta bergamonews.it

