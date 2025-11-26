ASUS ROG Ally Xbox | Arrivano i Profili di Gioco Automatici

I nuovi Profili di Gioco Automatici introducono una gestione intelligente delle prestazioni della console, capace di adattare in modo dinamico la potenza della CPU, il limite dei fotogrammi al secondo e il consumo energetico in base al titolo avviato. È una funzione progettata per migliorare l’esperienza in mobilità, perché viene attivata solo quando si gioca a batteria. Il sistema analizza costantemente il comportamento del gioco: se il frame rate scende sotto il livello ideale, aumenta automaticamente le prestazioni. Al contrario, se vengono superati gli FPS necessari per una buona fluidità, riduce la potenza per risparmiare energia e allungare l’autonomia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

