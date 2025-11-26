Asu via libera ai 15 milioni per il 2026 | la Regione assicura continuità e sussidi
Il personale Asu ancora impegnato nel percorso di stabilizzazione potrà proseguire la propria attività anche nel 2026. La giunta regionale, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, che mantiene l’interim alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, ha approvato lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
