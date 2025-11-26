Asu stanziati 15 milioni per il personale in via di stabilizzazione Schifani | Continuità lavorativa garantita anche per il 2026
Schifani: «Continuità lavorativa garantita anche per il 2026». Il personale Asu, ancora coinvolto nel percorso di stabilizzazione, potrà proseguire la propria attività anche nel 2026. La giunta regionale, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre ad interim la delega alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro, ha approvato lo stanziamento di 15 milioni di euro per il bilancio 2026, così da assicurare il sussidio fino a un massimo di 36 ore settimanali. Le parole del presidente della Regione. Secondo Schifani, « queste risorse permetteranno a tutto il personale non ancora assunto dagli enti pubblici, incaricato di attività di pubblica utilità e socialmente utili previste dalla normativa regionale, di continuare a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione fino a 36 ore settimanali, in attesa della definitiva stabilizzazione ».
