Aston Martin rivoluziona il comando | Adrian Newey sarà Team Principal dal 2026 Cowell passa alla strategia

Aston Martin mette mano alla propria "catena di comando" in vista del grande cambio regolamentare del 2026 e sceglie una soluzione che farà parlare: Adrian Newey diventerà Team Principal a partire dalla prossima stagione, ampliando il suo incarico attuale di Managing Technical Partner. Parallelamente, Andy Cowell lascerà il ruolo di Team Principal e CEO per assumere una nuova posizione più mirata: Chief Strategy Officer. È una mossa che chiarisce le ambizioni del team: costruire una struttura più compatta e aggressiva in vista dell'anno che può ridisegnare le gerarchie della Formula 1. Newey Team Principal: non solo progettista, ma guida totale del team.

