Aston Martin rivoluziona il comando | Adrian Newey sarà Team Principal dal 2026 Cowell passa alla strategia
Aston Martin mette mano alla propria “catena di comando” in vista del grande cambio regolamentare del 2026 e sceglie una soluzione che farà parlare: Adrian Newey diventerà Team Principal a partire dalla prossima stagione, ampliando il suo incarico attuale di Managing Technical Partner. Parallelamente, Andy Cowell lascerà il ruolo di Team Principal e CEO per assumere una nuova posizione più mirata: Chief Strategy Officer. È una mossa che chiarisce le ambizioni del team: costruire una struttura più compatta e aggressiva in vista dell’anno che può ridisegnare le gerarchie della Formula 1. Newey Team Principal: non solo progettista, ma guida totale del team. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
UFFICIALE - NEWEY NUOVO TEAM PRINCIPAL ASTON MARTIN, ANDY COWELL RESTA COME CHIEF STRATEGY OFFICER #MemasGP #AdrianNewey #AstonMartin - facebook.com Vai su Facebook
Cos'è un Double 0 agent senza una Aston Martin? Xbox Play Anywhere 007 First Light arriverà su Xbox Series X|S il 27 marzo 2026: xbx.lv/489LqxW | #XboxPartnerPreview Vai su X
Newey al comando dell'Aston Martin - Nei giorni scorsi si è vociferato molto sulla posizione di Andy Cowell e sul fatto che potesse lasciare il suo ruolo da team principal. Segnala quattroruote.it
Formula 1. Aston Martin rivoluziona tutto: niente Horner, è Adrian Newey il nuovo team principal - Aston Martin scuote la Formula 1: il ruolo di team principal affidato a Adrian Newey. Scrive automoto.it