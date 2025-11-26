Aston Martin rivoluziona il comando | Adrian Newey sarà Team Principal dal 2026 Cowell passa alla strategia

Sport.periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aston Martin mette mano alla propria “catena di comando” in vista del grande cambio regolamentare del 2026 e sceglie una soluzione che farà parlare: Adrian Newey diventerà Team Principal a partire dalla prossima stagione, ampliando il suo incarico attuale di Managing Technical Partner. Parallelamente, Andy Cowell lascerà il ruolo di Team Principal e CEO per assumere una nuova posizione più mirata: Chief Strategy Officer. È una mossa che chiarisce le ambizioni del team: costruire una struttura più compatta e aggressiva in vista dell’anno che può ridisegnare le gerarchie della Formula 1. Newey Team Principal: non solo progettista, ma guida totale del team. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

aston martin rivoluziona il comando adrian newey sar224 team principal dal 2026 cowell passa alla strategia

© Sport.periodicodaily.com - Aston Martin rivoluziona il comando: Adrian Newey sarà Team Principal dal 2026, Cowell passa alla strategia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aston martin rivoluziona comandoNewey al comando dell'Aston Martin - Nei giorni scorsi si è vociferato molto sulla posizione di Andy Cowell e sul fatto che potesse lasciare il suo ruolo da team principal. Segnala quattroruote.it

aston martin rivoluziona comandoFormula 1. Aston Martin rivoluziona tutto: niente Horner, è Adrian Newey il nuovo team principal - Aston Martin scuote la Formula 1: il ruolo di team principal affidato a Adrian Newey. Scrive automoto.it

Cerca Video su questo argomento: Aston Martin Rivoluziona Comando