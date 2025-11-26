assistenza pediatrica sospesa una settimana per carenza di personale

VOLTERRA Una nuova segnalazione arriva dall’ ospedale di Volterra, dove sembra che il servizio pediatrico sia stato sospeso per l’intera settimana a causa di una carenza di personale medico. Questa situazione, ancora in attesa di conferma ufficiale o smentita, ha acceso l’allarme tra le associazioni locali che si battono per il diritto all’assistenza pediatrica nel territorio. Le realtà associative Mamme Alta Valdicecina, Sos Volterra, Difendiamo l’Ospedale e Volterra Infanzia, in un comunicato congiunto, esprimono forte preoccupazione per la sospensione di un servizio fondamentale per tante famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

