Assistenza pediatrica sospesa una settimana per carenza di personale

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VOLTERRA Una nuova segnalazione arriva dall’ ospedale di Volterra, dove sembra che il servizio pediatrico sia stato sospeso per l’intera settimana a causa di una carenza di personale medico. Questa situazione, ancora in attesa di conferma ufficiale o smentita, ha acceso l’allarme tra le associazioni locali che si battono per il diritto all’assistenza pediatrica nel territorio. Le realtà associative Mamme Alta Valdicecina, Sos Volterra, Difendiamo l’Ospedale e Volterra Infanzia, in un comunicato congiunto, esprimono forte preoccupazione per la sospensione di un servizio fondamentale per tante famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

assistenza pediatrica sospesa una settimana per carenza di personale

© Lanazione.it - "Assistenza pediatrica sospesa una settimana per carenza di personale"

Approfondisci con queste news

assistenza pediatrica sospesa settimana"Assistenza pediatrica sospesa una settimana per carenza di personale" - VOLTERRA Una nuova segnalazione arriva dall’ospedale di Volterra, dove sembra che il servizio pediatrico sia stato sospeso per l’intera settimana a... lanazione.it scrive

Assistenza pediatrica, il sì della commisisone sanità alla continuità assistenziale pediatrica nei giorni prefestivi, festivi e fine settimana - Arezzo, 25 luglio 2025 – La sindaca di Talla Eleonora Ducci e l’Assessora del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini condividono un grande risultato: la commissione sanità presieduta da ... Secondo lanazione.it

Pediatria. H12, criteri standard di assistenza, riorganizzazione reparti ospedalieri e molto altro. Alla Stato-Regioni le 10 linee d’azione - Regioni in cui vengono definiti i percorsi necessari per migliorare l’assistenza pediatrica. quotidianosanita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Assistenza Pediatrica Sospesa Settimana