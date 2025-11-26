Asset russi congelati opzione complicata | spunta il piano B del prestito ponte per arginare i dubbi del Belgio

Spunta un piano B alternativo all’uso degli asset russi congelati per finanziare la macchina bellica di Kiev. Ursula von der Leyen nella lettera inviata ai 27 governi comunitari, qualche giorno fa, è partita da un assunto: all’Ucraina servono 70 miliardi nel 2026, 64 nel 2027, visto che “dovrà comunque affrontare un enorme deficit che non potrà essere colmato senza l’iniezione di nuovi fondi”. Sul come far arrivare i finanziamenti si deciderà da qui al summit Ue di dicembre. Ma l’opzione A, sulla quale von der Leyen non sembra voler arretrare, resta la stessa: l’uso degli  asset   russi congelati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

