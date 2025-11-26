Assegno di Inclusione ADI | consulta la data del pagamento del mese di novembre 2025
Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento di novembre 2025. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento del mese di novembre 2025 - L’Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, ... Riporta gazzettadelsud.it
Pagamento assegno di inclusione a novembre 2025, date di accredito Inps e ultime novità - L'ultima mensilità dell'assegno di inclusione è stata erogata a partire da sabato 15 novembre 2025 a coloro che, dopo l'esito positivo dell'istruttoria a ottobre, dovevano ancora ricevere il primo ... Da fanpage.it
Assegno di Inclusione dicembre, le novità dall’INPS e le nuove opportunità - L’INPS introduce importanti novità per l’accesso all’Assegno di Inclusione (AdI), semplificando il processo per gli ex detenuti. Si legge su informazionescuola.it