Si va verso l’atto finale della guerra di Selvaggia Lucarelli a Barbara d’Urso? Ecco cos’è successo in vista dei quarti di finale di Ballando con le Stelle, in onda sabato sera su Rai1. Nella storica querelle tra la giornalista e la popolare conduttrice si inserisce un articolo di Gabriele Parpiglia che è stato condiviso dalla Lucarelli sui social, alzando la già alta tensione. Il giornalista di gossip elenca tutta una serie di privilegi che l’ex volto di Canale 5 avrebbe nello show di Milly Carlucci, un elenco tra l’altro già fatto dalla Lucarelli la settimana scorsa. Camerino tutto per lei vicino a quello della Carlucci, una grande casa in affitto, una propria parrucchiera, etc: “Privilegi che mai nessun concorrente ha avuto nel corso degli anni”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASSE LUCARELLI-PARPIGLIA CONTRO BARBARA D’URSO: IL DURO ATTACCO CONDIVISO