Assassin' s Creed | Toby Wallace tra i protagonisti della serie live-action

L'attore è il primo nome annunciato nel cast del nuovo progetto che porterà su Netflix il franchise di proprietà di Ubisoft. La serie live-action ispirata al videogioco Assassin's Creed ha trovato il suo primo protagonista: Toby Wallace, già tra gli interpreti di Euphoria e Bikeriders, farà infatti parte del cast del progetto. L'adattamento del franchise targato Ubisoft verrà realizzato per Netflix e, attualmente, è ancora nelle prime fasi dello sviluppo. Cosa racconterà lo show Netflix Secondo le fonti di Deadline, Toby Wallace sarà il co-protagonista di Assassin's Creed, serie descritta come un adrenalinico thriller con al centro una guerra segreta tra due fazioni; una delle due cerca di determinare il futuro dell'umanità tramite il controllo e la manipolazione, mentre l'altra lotta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

