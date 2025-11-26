Assassin' s Creed | Toby Wallace tra i protagonisti della serie live-action
L'attore è il primo nome annunciato nel cast del nuovo progetto che porterà su Netflix il franchise di proprietà di Ubisoft. La serie live-action ispirata al videogioco Assassin's Creed ha trovato il suo primo protagonista: Toby Wallace, già tra gli interpreti di Euphoria e Bikeriders, farà infatti parte del cast del progetto. L'adattamento del franchise targato Ubisoft verrà realizzato per Netflix e, attualmente, è ancora nelle prime fasi dello sviluppo. Cosa racconterà lo show Netflix Secondo le fonti di Deadline, Toby Wallace sarà il co-protagonista di Assassin's Creed, serie descritta come un adrenalinico thriller con al centro una guerra segreta tra due fazioni; una delle due cerca di determinare il futuro dell'umanità tramite il controllo e la manipolazione, mentre l'altra lotta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Ubisoft ha festeggiato i 10 milioni di giocatori di Assassin’s Creed: Mirage. Cosa ne pensate di questo gioco? - facebook.com Vai su Facebook
Su Assassin’s Creed: Shadows arriva un crossover con… Attack on Titan dlvr.it/TPRfcX #AssassinsCreed #AttackOnTitan #Videogiochi #Gamer #Anime Vai su X
Assassin's Creed: Toby Wallace tra i protagonisti della serie live-action - L'attore è il primo nome annunciato nel cast del nuovo progetto che porterà su Netflix il franchise di proprietà di Ubisoft. Secondo movieplayer.it
La serie TV di Assassin's Creed ha il suo primo attore confermato - Proseguono i lavori sulla serie TV di Assassin's Creed, di cui è stato confermato il primo attore, che sarà uno dei protagonisti. Si legge su multiplayer.it
Assassin’s Creed, dopo 5 anni è stato scelto finalmente il primo attore della serie live-action! - action di Assassin’s Creed compie finalmente un passo avanti decisivo: Netflix annuncia il primo attore ufficiale del cast. Si legge su bestmovie.it