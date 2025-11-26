Assassins creed Toby Wallace protagonista della nuova serie tv su Netflix

L’adattamento televisivo di Assassin’s Creed su Netflix: un’anticipazione. Il mondo dei videogiochi di Assassin’s Creed di Ubisoft rappresenta un fenomeno di portata globale, con una vasta gamma di prodotti tra fumetti, giochi da tavolo e merchandising. Nonostante il successo consolidato, i tentativi di trasposizione su schermo non hanno raggiunto pienamente le aspettative. In questo contesto, Netflix si prepara a lanciare una serie TV live-action, con un cast che si arricchisce di nomi di spicco, simbolo di una nuova strategia di rilancio. toby wallace (euphoria) tra gli interpreti principali della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

