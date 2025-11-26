Assassin’s Creed | Toby Wallace Euphoria è il primo importante ingaggio della serie tv di Netflix

L’universo di Assassin’s Creed di Ubisoft è un fenomeno globale, un colosso del settore videogiochi che ha generato un ampio franchise tra fumetti, giochi da tavolo e merchandising. Nonostante il successo, i precedenti tentativi di portare la saga sul grande e piccolo schermo non hanno convinto. Ora, Netflix fa un nuovo ambizioso tentativo con una serie TV live-action e il primo nome di spicco del casting è stato finalmente rivelato. Toby Wallace (Euphoria) nel cast della serie live-action di Assassin’s Creed. Secondo un articolo di Deadline, l’attore Toby Wallace, noto per i suoi ruoli in Euphoria e The Bikeriders, è la prima star confermata per la serie live-action di Assassin’s Creed su Netflix. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

