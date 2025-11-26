Assassin’s Creed | Netflix svela uno dei primi attori del cast

La serie live-action di Netflix ispirata al videogame Assassin’s Creed sta entrando nella sua prima fase di casting. Secondo SuperHeroHype, infatti, Toby Wallace (The Bikeriders, Babyteeth) è il primo attore del cast in costruzione in casa Netflix. La fonte non ha rivelato la natura del ruolo, ma punta su quello che potrebbe essere un ruolo fisso e da protagonista. Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti in merito. Dalla rete, inoltre, è apparsa la prima sinossi ufficiale di Assassin’s Creed che recita: “La storia è incentrata sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a determinare il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, l’altra che combatte per preservare il libero arbitrio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

