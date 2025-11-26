Assassin’s creed il primo attore della serie live action dopo cinque anni

La ripresa dello sviluppo della serie live-action di Assassin’s Creed di Netflix. Il progetto destinato a trasporre il celebre franchise videoludico Assassin’s Creed su piattaforma streaming ha conosciuto un periodo di stagnazione e incertezza, durato diversi anni. Recentemente, si è assistito a un importante passo avanti, segnato dall’assegnazione del primo ruolo principale e dalla nomina dei nuovi responsabili creativi. Questa svolta indica una concreta volontà di portare a compimento un progetto atteso da tempo, che mira a rinnovare l’esperienza e rispettare l’eredità del videogioco originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ubisoft ha festeggiato i 10 milioni di giocatori di Assassin’s Creed: Mirage. Cosa ne pensate di questo gioco? - facebook.com Vai su Facebook

Su Assassin’s Creed: Shadows arriva un crossover con… Attack on Titan dlvr.it/TPRfcX #AssassinsCreed #AttackOnTitan #Videogiochi #Gamer #Anime Vai su X

Assassin’s Creed, dopo 5 anni è stato scelto finalmente il primo attore della serie live-action! - action di Assassin’s Creed compie finalmente un passo avanti decisivo: Netflix annuncia il primo attore ufficiale del cast. Riporta bestmovie.it

La serie TV di Assassin's Creed ha il suo primo attore confermato - Proseguono i lavori sulla serie TV di Assassin's Creed, di cui è stato confermato il primo attore, che sarà uno dei protagonisti. Scrive multiplayer.it

Assassin’s Creed: Netflix ha trovato il protagonista della sua serie live action - Toby Wallace è diventato il primo attore ufficialmente scelto come personaggio fisso nella serie live- cinefilos.it scrive