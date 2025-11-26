Aspettando Natale… Il Rotary organizza un concerto Benefico nel Duomo di Torino

Concerto benefico al Duomo di Torino – Sabato 29 novembre, ore 21:00 La magia della musica torna a risuonare nel cuore di Torino. Dopo il grande successo del concerto del 15 novembre a Borgomanero – un evento che ha unito voci, volti ed emozioni in un’esperienza di autentica inclusione – il Rotary Distretto 2031, insieme all’associazione Oltre le Quinte a.p.s., presenta una nuova serata all’insegna della solidarietà. Sabato 29 novembre, alle ore 21:00, il Duomo di Torino ospiterà il concerto benefico “Aspettando Natale.”, a ingresso libero.. Le offerte raccolte saranno devolute al rinnovamento dell’impianto di riscaldamento della Cattedrale e al sostegno dei progetti musicali dell’Orchestra Ensemble Artessenziale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

