Asilo senza riscaldamenti | bambini al freddo da due giorni

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termosifoni spenti, aule fredde e bambini costretti a seguire le attività scolastiche in condizioni inadeguate. È la situazione denunciata dall’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che nelle ultime ore ha raccolto e rilanciato le segnalazioni dei genitori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

