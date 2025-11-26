Asilo senza riscaldamenti | bambini al freddo da due giorni
Termosifoni spenti, aule fredde e bambini costretti a seguire le attività scolastiche in condizioni inadeguate. È la situazione denunciata dall’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che nelle ultime ore ha raccolto e rilanciato le segnalazioni dei genitori. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scuole e asilo Poc'anzi mi sono personalmente recato nei locali delle scuole e ho verificato il funzionamento dei riscaldamenti. Come evidente dai termostati riportati in foto, le temperature di regime sono state già abbondantemente raggiunte. Buonanotte - facebook.com Vai su Facebook
"ASILO D INFANZIA DI LAMBRUGO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Asilo senza riscaldamenti: bambini al freddo da due giorni - Termosifoni spenti, aule fredde e bambini costretti a seguire le attività scolastiche in condizioni inadeguate. Scrive casertanews.it
Emergenza freddo all’asilo di Puccianiello: termosifoni spenti, bambini al gelo - L'avvocato Pasquale Napoletano denuncia la situazione e chiede un intervento immediato del Comune per la sicu ... Si legge su casertaweb.com
Villasanta: riscaldamento rotto, l’asilo Arcobaleno rimane chiuso - Niente scuola martedì 25 novembre per i bambini della scuola dell’infanzia Arcobaleno di Villasanta: guasto all'impianto di riscaldamento. Si legge su msn.com