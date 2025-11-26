ASD Scuola TaeKwonDo Salerno | soddisfazioni e nuove vittorie per gli atleti

Salernotoday.it | 26 nov 2025

Weekend ricco di soddisfazioni e di vittorie, quello appena trascorso, per gli l’ ASD Scuola TaeKwonDo Salerno, impegnata questa volta negli stessi giorni in due differenti competizioni, ossia nel Torneo Nazionale di Combattimento “Come to Naples” al Palaveliero di San Giorgio a Cremano e nei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

