Ascolti tv martedì 25 novembre | C’è ancora domani La notte nel cuore Le Iene
Ascolti tv martedì 25 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 25 novembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda C’è ancora domani. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Dimartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 25 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 25 novembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri e oggi in TV — Ascolti di martedì 18 novembre 2025: 3,2 milioni (19%) per la serie italiana Il commissario Ricciardi 3; 2,3 milioni (15,7%) per la serie turca La notte nel cuore ift.tt/zcXSJQH Vai su X
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di martedì 18 novembre 2025: i dati Auditel - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv del 25 ottobre, Ballando con le Stelle sfida Tu Sì Que Vales - Il sabato sera in tv è una vera arena con Rai e Mediaset pronte a contendersi ogni minuto di spettacolo. Si legge su dilei.it
Ascolti tv, La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi? Scotti fa la festa a De Martino. Casa a Prima Vista vs Amadeus? Che botta - Top e Flop - La Ruota della Fortuna su Canale 5 fa un balzo in avanti a 5. affaritaliani.it scrive