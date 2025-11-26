Ascolti TV | Martedì 25 Novembre 2025

Nella serata di ieri, martedì 25 novembre 2025, su Rai1 C’è ancora domani  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Belve  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Le Iene  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Amore Criminale  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  DiMartedì  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  X Factor  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

