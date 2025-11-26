Ascolti TV | Martedì 25 Novembre 2025 la sfida tra Belve C’è ancora domani e il duello La Ruota della Fortuna – Affari Tuoi
Martedì 25 novembre 2025 è stato uno di quei giorni in cui il telecomando non ha avuto tregua. Dall’Access Prime Time al prime time vero e proprio, il pubblico ha avuto davanti un palinsesto ricchissimo: i grandi numeri di Affari Tuoi da un lato, il ritorno de La Ruota della Fortuna dall’altro, fino alla sfida più attesa in prima serata tra Belve e C’è ancora domani. La data non era casuale. Era il giorno successivo alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e molte reti hanno scelto contenuti tematici, intensi, simbolici. Rai1 punta sul cinema d’autore: C’è ancora domani. Rai1 ha scelto un titolo che ha segnato il cinema italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Approfondisci con queste news
Ieri e oggi in TV — Ascolti di martedì 18 novembre 2025: 3,2 milioni (19%) per la serie italiana Il commissario Ricciardi 3; 2,3 milioni (15,7%) per la serie turca La notte nel cuore ift.tt/zcXSJQH Vai su X
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di martedì 18 novembre 2025: i dati Auditel - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv del 25 novembre, Paola Cortellesi sfida Francesca Fagnani. De Martino sparito - Paola Cortellesi su Rai 1 con “C’è ancora domani” si scontra con Francesca Fagnani su Rai 2 con “Belve”. Segnala dilei.it
Ascolti TV ieri sera, 25 novembre 2025: chi ha vinto tra C’è Ancora Domani e La Notte nel Cuore? - Ascolti TV: la serata di martedì 24 novembre 2025 ha visto una sfida agguerrita tra programmi diversi, con un unico vincitore. Secondo money.it
Ascolti tv 24 novembre, Grande Fratello ancora battuto. Si attende solo la fine - che ormai sta diventando sempre più Seconda serata visto l’inizio di fatto dalle 21. Scrive msn.com