Ascolti TV | Martedì 25 Novembre 2025 Benissimo C’è ancora domani 21.6% La Notte nel Cuore al 15% Belve in calo 7.4%

Nella serata di ieri, martedì 25 novembre 2025, su Rai1 C’è ancora domani ha interessato 3.869.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.276.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Belve intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Amore Criminale segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 X Factor ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 25 Novembre 2025. Benissimo C’è ancora domani (21.6%), La Notte nel Cuore al 15%, Belve in calo (7.4%)

Approfondisci con queste news

Ieri e oggi in TV — Ascolti di martedì 18 novembre 2025: 3,2 milioni (19%) per la serie italiana Il commissario Ricciardi 3; 2,3 milioni (15,7%) per la serie turca La notte nel cuore ift.tt/zcXSJQH Vai su X

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di martedì 18 novembre 2025: i dati Auditel - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv del 25 novembre, Paola Cortellesi sfida Francesca Fagnani. De Martino sparito - Paola Cortellesi su Rai 1 con “C’è ancora domani” si scontra con Francesca Fagnani su Rai 2 con “Belve”. dilei.it scrive

Ascolti TV ieri sera, 25 novembre 2025: chi ha vinto tra C’è Ancora Domani e La Notte nel Cuore? - Ascolti TV: la serata di martedì 24 novembre 2025 ha visto una sfida agguerrita tra programmi diversi, con un unico vincitore. Lo riporta money.it

Ascolti tv 24 novembre, Grande Fratello ancora battuto. Si attende solo la fine - che ormai sta diventando sempre più Seconda serata visto l’inizio di fatto dalle 21. Secondo msn.com