Ascolti tv del 25 novembre Paola Cortellesi sfida Francesca Fagnani De Martino sparito

Sfida tra prime donne nella serata televisiva di martedì 25 novembre. Infatti, su Rai 1 è andato in onda il film di e con Paola Cortellesi, C’è ancora domani, mentre su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto Belve. Mediaset ha risposto trasmettendo su Canale 5 la soap turca, La notte nel cuore, mentre su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene Show. Per celebrare il coraggio al femminile, in prima serata del 25 novembre, Rai 1 ha trasmesso in prima visione il film C’è ancora domani che ha consacrato il talento di Paola Cortellesi, vincendo diversi premi tra cui 4 David di Donatello, 3 Nastri d’Argento e il Premio del pubblico alla Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 25 novembre, Paola Cortellesi sfida Francesca Fagnani. De Martino sparito

