Ascolti TV 26 Novembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 26 Novembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 26 novembre 2025. Gli ascolti TV del 26 Novembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con Gig e Vanessa – Insieme. Italia 1 ha offerto Fast & Furious – Hobbs & Shaw, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Realpolitik e Una Giornata Particolare. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Scopri altri approfondimenti
Ascolti TV Total Audience | Martedì 25 Novembre 2025. Uomini e Donne (+115K), Amici (+71K) e Il Paradiso (+66K) crescono più di tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook
23/11/2025 #PiazzaSanMarco #60 (-11) con 71.058 ascolti #Esibizionista #79 (-11) con 64.393 ascolti #Maschio #133 (-14) con 48.924 ascolti "Sbalzi d'amore" #178 (+6) con 42.591 ascolti Vai su X
Ascolti tv 25 novembre: chi ha vinto tra C’è ancora domani, La Notte nel cuore e Belve, i dati di Affari tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di martedì 25 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con il film C'è ancora domani su Rai1, la soap La Notte nel cuore su Canale ... fanpage.it scrive
Ascolti tv, 25 novembre: C'è ancora domani su Rai 1 vince con 21,6% - Il film rivelazione di Paola Cortellesi, andato in onda su Rai1 nella Giornata contro la violenza sulle donne, ... Scrive adnkronos.com
Ascolti tv ieri 25 novembre: Paola Cortellesi trionfa, Francesca Fagnani non sfonda - C’è ancora domani vince col 21,6% di share, La Notte del Cuore al 15%, Belve scende al 7,4%: tutti i numeri e dati Auditel ... Da libero.it