Ascolti tv 25 novembre | C’è ancora domani su Rai 1 vince con 21,6%

(Adnkronos) – 'C'è ancora domani' ha vinto la prima serata di ieri, 25 novembre, con il 21,6% di share. Il film rivelazione di Paola Cortellesi, andato in onda su Rai1 nella Giornata contro la violenza sulle donne, ha tenuto incollato allo schermo 3.869.000 telespettatori. Segue Canale 5 con 'La Notte nel Cuore', che ha raccolto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Soundtrack. L’album “Wicked: For Good - The Soundtrack” ottiene il suo giorno migliore di ascolti su Spotify, salendo a 11.05 milioni di streams (il 24 novembre). - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTV | Domenica 23 Novembre 2025. In 4 milioni per la #CoppaDavis su Rai1 (24.3%). Vince la serata #LaNottenelCuore che sale al 17%. #Scotti (25.6%) allunga su #DeMartino (20.6%) Tutti i dati Vai su X

Ascolti tv 25 novembre: chi ha vinto tra C’è ancora domani, La Notte nel cuore e Belve, i dati di Affari tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di martedì 25 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con il film C'è ancora domani su Rai1, la soap La Notte nel cuore su Canale ... Scrive fanpage.it

Ascolti tv ieri 25 novembre: Paola Cortellesi trionfa, Francesca Fagnani non sfonda - C’è ancora domani vince col 21,6% di share, La Notte del Cuore al 15%, Belve scende al 7,4%: tutti i numeri e dati Auditel ... Riporta libero.it

Ascolti tv del 25 novembre, Paola Cortellesi sfida Francesca Fagnani. De Martino sparito - Paola Cortellesi su Rai 1 con “C’è ancora domani” si scontra con Francesca Fagnani su Rai 2 con “Belve”. Segnala dilei.it