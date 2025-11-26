Ascoli maxi afflusso pronto soccorso in tilt | barelle finite pazienti in ambulanza

Corriereadriatico.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASCOLI - Sono state ore di grande lavoro al Pronto Soccorso dell?ospedale?Mazzoni?, dove un afflusso eccezionale di pazienti ha saturato in poco tempo tutte le barelle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

ascoli maxi afflusso pronto soccorso in tilt barelle finite pazienti in ambulanza

