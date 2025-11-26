Ascoli maxi afflusso pronto soccorso in tilt | barelle finite pazienti in ambulanza
ASCOLI - Sono state ore di grande lavoro al Pronto Soccorso dell?ospedale?Mazzoni?, dove un afflusso eccezionale di pazienti ha saturato in poco tempo tutte le barelle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti simili trattati di recente
? Ascoli on Ice torna in Piazza Arringo! Dal 22 Novembre all’11 Gennaio, vivi la magia del Natale nel cuore di Ascoli Piceno. ? La pista di pattinaggio sul ghiaccio ti aspetta, insieme al suggestivo Villaggio di Natale tra eventi, musica e mercatini. Un’esp - facebook.com Vai su Facebook
File al pronto soccorso: "Maxi afflusso di fragili" - L’Aoup: "Per fronteggiare l’emergenza è stato attivato anche stavolta il piano". Lo riporta lanazione.it
Ascoli, pronto soccorso: 6.200 pazienti visitati dal 1 giugno. Visita del dg Maraldo per capire le criticità e migliorare il reparto - ASCOLI Visita del direttore generale dell’Ast, Antonello Maraldo, al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Secondo corriereadriatico.it