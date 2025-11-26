AS Roma Cafu | Mancini e Celik sono più forti di me

Romatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elogi per la Roma e per i suoi esterni, più Mancini. A spendere parole al miele per la squadra e per i ragazzi di Gasp è Marcos Evangelista de Moraes conosciuto come Cafu in arte il Pendolino uno che sa come si vince, anche a Roma. Cafu su Celik e Mancini In un’intervista alla Gazzetta dello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

as roma cafu manciniAS Roma, Cafu: "Mancini e Celik sono più forti di me" - L'ex Pendolino alla Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della squadra di Gasperini prima in classifica e degli esterni nella rosa giallorossa ... Lo riporta romatoday.it

as roma cafu manciniCafu sullo scudetto: "Sarei felicissimo se lo vincesse la Roma" - Le parole dell'ex calciatore giallorosso a La Gazzetta dello Sport: "Sarà una bella battaglia. Si legge su ilromanista.eu

as roma cafu manciniCafu e i difensori della Roma: "Wesley sta sorprendendo solo voi. Mancini e Celik? Ha ragione Gattuso, e vi dico che sono più forti di me" - Marcos Cafu, ex terzino della Roma, ma anche del Milan e della Nazionale brasiliana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: As Roma Cafu Mancini