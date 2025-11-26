Artisti di strada animazione per bimbi sapori tipici trekking e djset | un weekend con i Mercatini di Natale di Modigliana
Sabato 29 e domenica 30 novembre Modigliana si veste di Natale. Un fine settimana con mercatini, trekking, laboratori per bambini, musica e l’AperiSki a tema con dj set e vin brulé. In via Corridoni ci saranno l'Angolo del Polo Nord e La casa di Babbo Natale. Sabato è in programma il Trekking dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
