Artigiano in Fiera a dicembre un viaggio di nove giorni tra shopping e gusto

Milano, 25 nov.(Adnkronos) - Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l'appuntamento più atteso dell'Avvento meneghino: è Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest'anno taglia il traguardo della trentesima edizione, confermandosi la destinazione ideale per fare il pieno di regali di Natale originali e di qualità. Lo si legge in una nota. L'esperienza si completa con i sapori da tutta Italia e dal mondo, grazie a un'incredibile varietà di prodotti gastronomici, stand culinari, ristoranti e aree ristoro. Quest'anno la manifestazione chiama a raccolta nei nove padiglioni di Fieramilano Rho (uno in più rispetto all'anno scorso) circa 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Artigiano in Fiera, a dicembre un viaggio di nove giorni tra shopping e gusto

