' Arte in Borgo'

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borgopetra è un complesso armonioso e articolato di case e appartamenti di charme, orti e palmenti edificato nei primi del ‘700 nel cuore del paese di Mascalucia. La dimora ha il piacere di presentare alcuni prodotti di eccellenza della nostra Sicilia. Mama Stones - ornamenti femminili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

arte borgoE’ il borgo hippie italiano per eccellenza, abitato da pittori e scultori: ogni stradina sembra un dipinto - Scopri il borgo hippie italiano tra pittori e scultori, dove ogni vicolo è colorato e l'arte si respira a ogni passo. rumors.it scrive

arte borgoA Borgo Virgilio torna CAMERA D'ARTE: un nuovo ciclo di incontri per scoprire la storia dell'arte attraverso i suoi protagonisti - L'iniziativa, promossa dal Comune di Borgo Virgilio, prenderà il via giovedì 20 novembre alle ore 18. Scrive altramantova.it

Santa Lucia del Mela: arte e rigenerazione del borgo con “Artisti per il terzo Paradiso” - Un evento culturale di respiro internazionale ha reso la Piazza Milite Ignoto di Santa Lucia del Mela, lo scorso weekend, ... Come scrive 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Arte Borgo