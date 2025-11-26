' Arte in Borgo'

Borgopetra è un complesso armonioso e articolato di case e appartamenti di charme, orti e palmenti edificato nei primi del ‘700 nel cuore del paese di Mascalucia. La dimora ha il piacere di presentare alcuni prodotti di eccellenza della nostra Sicilia. Mama Stones - ornamenti femminili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

LA MOSTRA D’ARTE DI VALERIA MURTAS “CARTOLINE DAL BORGO”: A SANTU LUSSURGIU IL 29 E 30 NOVEMBRE https://www.tottusinpari.it/2025/11/21/la-mostra-darte-di-valeria-murtas-cartoline-dal-borgo-a-santu-lussurgiu-il-29-e-30-novembre/ - facebook.com Vai su Facebook

E’ il borgo hippie italiano per eccellenza, abitato da pittori e scultori: ogni stradina sembra un dipinto - Scopri il borgo hippie italiano tra pittori e scultori, dove ogni vicolo è colorato e l'arte si respira a ogni passo. rumors.it scrive

A Borgo Virgilio torna CAMERA D'ARTE: un nuovo ciclo di incontri per scoprire la storia dell'arte attraverso i suoi protagonisti - L'iniziativa, promossa dal Comune di Borgo Virgilio, prenderà il via giovedì 20 novembre alle ore 18. Scrive altramantova.it

Santa Lucia del Mela: arte e rigenerazione del borgo con “Artisti per il terzo Paradiso” - Un evento culturale di respiro internazionale ha reso la Piazza Milite Ignoto di Santa Lucia del Mela, lo scorso weekend, ... Come scrive 98zero.com