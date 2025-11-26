Arte a Milano la mostra di Ludovico Tersigni alla Miart Gallery

Roma, 26 nov. (askanews) – Dalla tv e dal cinema, all’arte. Ludovico Tersigni in mostra a Milano alla Miart Gallery con la personale di “Luz, viaggio verso la redenzione”, che inaugura domani, 27 novembre, alle ore 18.30 presso gli spazi della galleria in via Brera. La mostra propone nove Luz, oggetti di culto simbolico, realizzati in bronzo, affiancati da sei grandi tele e altre sculture. In queste opere si condensa il frutto di un percorso profondo e radicale, in cui i termini viaggio, catarsi, libertà, rinascita e redenzione rappresentano i cardini concettuali su cui si fonda la riflessione dell’artista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

