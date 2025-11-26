Arriva l’indiscrezione choc sull’addio di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle

Il rumor è stato lanciato nelle scorse ore dal giornalista Gabriele Parpiglia, che all’interno della sua newsletter non ha esitato a dichiarare: “La protagonista di Ballando con le stelle starebbe valutando il ritiro dal programma.”. La protagonista in questione, come detto, sarebbe Barbara D’Urso, fino ad ora assoluta stella nel dance show condotto da Milly Carlucci. A dispetto degli ottimi risultati, la sua permanenza a Ballando non sarebbe affatto scontata. E il motivo sembra essere chiaro. “Barbara potrebbe cercare una strategia che la faccia uscire da regina”, spiega sempre Parpiglia, “e quale strategia migliore se non quella di abbandonare il programma prima della fine, rigorosamente durante la diretta?”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

