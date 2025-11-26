Arriva il Volume 1 di Stranger Things 5 ecco il conto alla rovescia!

È quasi tutto pronto! Tra poche ore, approderanno su Netflix i primi 4 episodi (Volume 1) della quinta ed ultima stagione di Stranger Things. E quale modo migliore per “aumentare” l’attesa se non con un conto alla rovescia live su YouTube? Vi ricordiamo che la quinta ed ultima stagione arriverà divisa in tre parti: Volume 1 dal 27 novembre, Volume 2 dal 26 dicembre e il gran finale il 1° gennaio!. La quinta stagione di Stranger Things. La stagione sarà ambientata nell’autunno del 1987, un anno dopo gli eventi della quarta stagione. Hawkins è segnata dall’apertura delle fessure verso il Sottosopra e i protagonisti devono unire le forze per dare la caccia a Vecna, che però è svanito. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

