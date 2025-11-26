arriva il vento forte allerta meteo sulla toscana centrale

Firenze, 26 novembre 2025 – Tra la pioggia dei giorni scorsi e il gelo in arrivo nel fine settimana non c’è una parentesi di quiete, ma una nuova allerta meteo, stavolta però per vento forte. L’avviso meteo è stato emesso dalla sala operativa regionale della Protezione civile e scatta alle 20 di mercoledì per restare in vigore per tutta la giornata di giovedì 27 novembre. Le previsioni: forti raffiche. Dalla sera di mercoledì e nella giornata di giovedì raffiche fino a 60-80 chilometri orari in montagna ed in alta collina, fino a 50-70 kmh sulla costa centro-meridionale e le colline centro-meridionali e fino a 50-60 kmh localmente sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

