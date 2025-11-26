Arriva a Foggia il Circo d' acqua

Arriva anche a Foggia il Circo d’acqua. Dal 22 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 in viale degli Aviatori farà tappa la nuova produzione firmata ‘Internazionale Happy Circus’.Questa straordinaria tournée – si legge sul sito ufficiale – porta in scena artisti internazionali che si esibiscono su una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

