Arrigo Sacchi | Gasp è un maestro La Roma può vincere lo scudetto
La partenza sprint della Roma in campionato ha sorpreso un po’ tutti, soprattutto nei termini dello strapotere fisico che i giallorossi stanno dimostrando in campo contro ogni avversario. La Roma di Gasp allora, pur non senza gli immancabili scongiuri della piazza, può puntare in grande dall’alto dei 27 punti racimolati in 12 partite che valgono la testa della classifica. Arrigo Sacchi, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ne è sicuro: la Roma di quest’anno non sarà una cometa. Le parole di Sacchi. La vittoria nella trasferta di Cremona è una di quelle significative, in grado di imprimere una svolta netta (oppure una conferma) ad una stagione: la Roma si diverte, gioca bene e finalmente arrivano anche i gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
