I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova centro hanno arrestato un cittadino del Senegal di 21 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel corso di uno dei servizi svolti dall'arma nel centro storico per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Arrestato in centro storico mentre vende crack