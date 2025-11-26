Arrestato in centro storico mentre vende crack
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova centro hanno arrestato un cittadino del Senegal di 21 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel corso di uno dei servizi svolti dall'arma nel centro storico per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
