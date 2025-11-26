Arrestata la banda di ladri in azione nel Padovano recuperati 200mila euro nel covo scoperto a Pordenone
Quattro albanesi arrestati a Pordenone dopo decine di furti in abitazione tra Padova e provincia. Recuperata refurtiva per 200.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Banda di 4 ladri arrestata dopo 3 furti in una casa pordenonese - Erano appena rientrati nel loro 'covo' nel pordenonese,, dopo aver compiuto tre furti in case della zona, i quattro ladri arrestati con un blitz dalla squadra Mobile di Padova con il supporto dei coll ... Secondo msn.com