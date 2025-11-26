Arrestata la banda di ladri in azione nel Padovano recuperati 200mila euro nel covo scoperto a Pordenone

Notizie.virgilio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro albanesi arrestati a Pordenone dopo decine di furti in abitazione tra Padova e provincia. Recuperata refurtiva per 200.000 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

arrestata la banda di ladri in azione nel padovano recuperati 200mila euro nel covo scoperto a pordenone

© Notizie.virgilio.it - Arrestata la banda di ladri in azione nel Padovano, recuperati 200mila euro nel covo scoperto a Pordenone

Leggi anche questi approfondimenti

Banda di ladri in azione ad Albettone: presa di mira la casa del fratello di Joe Formaggio: il video - Ad Albettone, in provincia di Vicenza, una banda di ladri ha fatto irruzione nella casa del fratello di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Come scrive rainews.it

Banda di ladri in azione, scia di furti nell'Ascolano: svaligiate le case, spariti oro e contanti - OFFIDA Allarme sicurezza nell’entroterra piceno, dove nella giornata di mercoledì una serie di furti in abitazione ha gettato nell’apprensione i residenti di diversi comuni. Da corriereadriatico.it

arrestata banda ladri azioneBanda di 4 ladri arrestata dopo 3 furti in una casa pordenonese - Erano appena rientrati nel loro 'covo' nel pordenonese,, dopo aver compiuto tre furti in case della zona, i quattro ladri arrestati con un blitz dalla squadra Mobile di Padova con il supporto dei coll ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrestata Banda Ladri Azione